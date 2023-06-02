В Минобороны сообщили об успешном продвижении "Ахмата" на Марьинском направлении

"На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе населённого пункта Авдеевка. Подразделения отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении", — сказал он на ежедневном брифинге.

Также за сутки бойцам Российской армии удалось поразить почти 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. По данным Минобороны РФ, в ходе выполнения задач СВО оперативно-тактической и армейской авиацией, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены живая сила и военная техника в 73 районах.