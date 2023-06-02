Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 и 29 дронов за сутки
МО РФ: ПВО сбила украинский самолёт Су-25 в Запорожской области и 29 БПЛА
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолёт Су-25 и 29 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.
Также за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка (Луганская Народная Республика), Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское (Донецкая Народная Республика), Новая Каховка (Херсонская область), Гуляйполе (Запорожская область) и Синьковка Харьковской области.
Кроме того, за 24 часа были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, сообщил представитель Минобороны.
Ранее в Минобороны рассказали, как ВСУ ударили из РСЗО "Град" по своим же отступавшим военным. Потери составили до взвода личного состава.
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