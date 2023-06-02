ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 11:19
3309

Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 и 29 дронов за сутки

МО РФ: ПВО сбила украинский самолёт Су-25 в Запорожской области и 29 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолёт Су-25 и 29 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков на брифинге.

Также за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 29 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка (Луганская Народная Республика), Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское (Донецкая Народная Республика), Новая Каховка (Херсонская область), Гуляйполе (Запорожская область) и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, за 24 часа были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM, сообщил представитель Минобороны.

Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины
Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины

Ранее в Минобороны рассказали, как ВСУ ударили из РСЗО "Град" по своим же отступавшим военным. Потери составили до взвода личного состава.

BannerImage

Getty Images / Scott Olson

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar