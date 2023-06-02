ВСУ ударили из "Града" по своим отступавшим солдатам, сообщили в Минобороны РФ

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В районе населённого пункта Молчаново отражены две попытки атаки противника из состава 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке", — приводит его слова ТАСС.

Полковник уточнил, что украинские военные атаковали своих же бойцов, которые отступили после неудавшегося манёвра. Командиры ВСУ отдали приказ ударить по отступающим из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Потери составили до взвода личного состава. При этом семеро сдались в плен.