РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ на Запорожском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российская военная группировка "Восток" ликвидировала пункт управления ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, цель была поражена ракетным ударом из реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 "Солнцепёк" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", — сообщил он.

Более того, мотострелки группировки поразили из миномётов разведывательную группу ВСУ на данном направлении, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.