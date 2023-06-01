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Опубликовано 1 июня 2023, 03:57

РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Запорожье

В ходе специальной военной операции на Украине российская военная группировка "Восток" ликвидировала пункт управления ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, цель была поражена ракетным ударом из реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 "Солнцепёк" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", — сообщил он.

Более того, мотострелки группировки поразили из миномётов разведывательную группу ВСУ на данном направлении, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.

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Ранее Лайф писал, что российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине поразила пункт временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена ракетными и бомбовыми ударами.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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