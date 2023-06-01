РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ на Запорожском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные группировки "Восток" ликвидировали пункт управления ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, цель была поражена ракетным ударом из реактивной системы залпового огня "Смерч"

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", — сообщил он.

Более того, мотострелки группировки поразили из миномётов разведывательную группу ВСУ на данном направлении, а расчёты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.