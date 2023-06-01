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Опубликовано 1 июня 2023, 02:48

Группировка "Юг" предотвратила две попытки ВСУ провести разведку боем

Группировка "Юг": Попытки ВСУ провести разведку боем остановлены

ВСУ предприняли две попытки провести разведку боем, но обе оказались провальными благодаря действиям группировки "Юг". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделениями Южной группировки войск предотвращено две попытки противника провести разведку боем", — приводит слова Астафьева ТАСС.

Он сообщил, что авиация поразила пункт временной дислокации 2-й аэромобильной роты ВСУ, нанеся бомбовый удар. Астафьев также рассказал об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в районе Васильевки, огневых позиций миномётов калибра 120 мм близ Григоровки, а также долговременной огневой точки в районе Белогоровки.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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