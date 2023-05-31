Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

Корабль "Юрий Олефиренко" был спущен на воду в Польше в 1970 году и принят в состав ВМФ СССР в 1971 году. В составе ВМС Украины числился с 1996 года. В марте 2014 года корабль, носивший тогда название "Кировоград", был временно взят под контроль ВМФ России и возвращён 19 апреля Украине, после чего отбуксирован в Одессу. Текущее название "Юрий Олефиренко" получил в 2016 году.