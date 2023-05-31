Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
Минобороны РФ: В Одессе уничтожен корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"
Корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко". Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Российские войска в результате высокоточного удара уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко", — говорится в сообщении.
Украинские СМИ в этот день действительно сообщали о возгорании в порту Одессы.
Корабль "Юрий Олефиренко" был спущен на воду в Польше в 1970 году и принят в состав ВМФ СССР в 1971 году. В составе ВМС Украины числился с 1996 года. В марте 2014 года корабль, носивший тогда название "Кировоград", был временно взят под контроль ВМФ России и возвращён 19 апреля Украине, после чего отбуксирован в Одессу. Текущее название "Юрий Олефиренко" получил в 2016 году.
А в конце мая Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжил выполнение поставленных задач.