Авиация группировки "Запад" нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины
МО РФ: Российская авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины
Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине поразила пункт временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена ракетными и бомбовыми ударами.
"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — приводит его слова РИА "Новости".
Вместе с этим ВС РФ сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Кроме того, артиллеристы ликвидировали в районе населённых пунктов Старица и Вишнёвое два миномётных расчёта ВСУ, а в районе населённых пунктов Лозовая и Западная уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Все объекты были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
vk.com / Минобороны РФ