Авиация группировки "Запад" нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины

Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине поразила пункт временной дислокации 1-й бригады спецназначения Украины. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский, цель была поражена ракетными и бомбовыми ударами.

"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с этим ВС РФ сорвали пять попыток ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 6-й общевойсковой армии. Кроме того, артиллеристы ликвидировали в районе населённых пунктов Старица и Вишнёвое два миномётных расчёта ВСУ, а в районе населённых пунктов Лозовая и Западная уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30.