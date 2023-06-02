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Опубликовано 2 июня 2023, 11:22

Российские военные поразили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ

МО: ВС России поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации за сутки уничтожили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 и 29 дронов за сутки
Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 и 29 дронов за сутки

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали об успешном ударе российских ВКС по украинским средствам ПВО, которые прикрывали ключевые объекты военной инфраструктуры Незалежной. В результате действий наших бойцов все цели удалось поразить.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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