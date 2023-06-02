Российские военные поразили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации за сутки уничтожили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах", — сказал он журналистам в ходе брифинга.