Авиация России поразила командный пункт ВСУ около Северска
Российская авиация поразила командный пункт украинских военных в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
По его словам, которые приводит РИА "Новости", авиация группировки нанесла поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников, а расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" и "Пион" поразили огневые позиции украинских военных в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахове.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные под Харьковом подошли вплотную к Купянску. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) этого региона Виталий Ганчев.
t.me / Минобороны России