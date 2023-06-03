Авиация России поразила командный пункт ВСУ около Северска

Российская авиация поразила командный пункт украинских военных в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", авиация группировки нанесла поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников, а расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" и "Пион" поразили огневые позиции украинских военных в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахове.