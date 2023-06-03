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3 июня, 04:05

Авиация России поразила командный пункт ВСУ около Северска

Российская авиация поразила командный пункт украинских военных в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников, а расчёты самоходных миномётов "Тюльпан" и "Пион" поразили огневые позиции украинских военных в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахове.

Российские военные поразили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военные поразили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные под Харьковом подошли вплотную к Купянску. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) этого региона Виталий Ганчев.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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