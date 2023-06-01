Российские военные под Харьковом подошли вплотную к Купянску

Российские военные уже подошли вплотную к городу Купянску, который находится в Харьковской области недалеко от границы РФ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) этого региона Виталий Ганчев.

"ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Прим. ред.) практически вплотную к Купянску. Купянск разделён на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся", — приводит ТАСС его слова.

По словам Ганчева, многие украинские телеграм-каналы уже не скрывают, что российские силы подошли к городу, где-то были позиционные бои уже на улицах.