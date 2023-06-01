Регион

Уведомления отключены

1 июня, 11:41

Российские военные под Харьковом подошли вплотную к Купянску

Глава ВГА Ганчев: Российские силы вплотную подошли к Купянску

Российские военные уже подошли вплотную к городу Купянску, который находится в Харьковской области недалеко от границы РФ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) этого региона Виталий Ганчев.

"ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Прим. ред.) практически вплотную к Купянску. Купянск разделён на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем. Левобережная часть Купянска: вплотную наши войска там находятся", — приводит ТАСС его слова.

По словам Ганчева, многие украинские телеграм-каналы уже не скрывают, что российские силы подошли к городу, где-то были позиционные бои уже на улицах.

ВС РФ пресекли действия трёх украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС РФ пресекли действия трёх украинских ДРГ на Купянском направлении

Как рассказывал Лайф, ранее Вооружённые силы России уничтожили украинские склады боеприпасов территориальной обороны и наёмников Иностранного легиона на Купянском направлении.

Обложка ©

ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров