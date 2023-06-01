ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 10:27

ВС РФ пресекли действия трёх украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — отметил он.

Также на Купянском направлении за сутки было уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-20. Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

Пресечены действия четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении
Пресечены действия четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении

А ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) на территорию региона проникло не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

BannerImage

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar