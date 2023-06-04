ВС РФ уничтожили 37 украинских военных при попытке форсировать Днепр
ВС России пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр, рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. Соединения группировки "Днепр" поразили противника, когда он направлялся к островам Великий и Бокаевский.
"В результате огневого поражения две лодки противника и два автомобиля типа пикап уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести", — добавил он.
Кроме того, в районе острова Корабелов ВС РФ уничтожили две украинские лодки и миномёт калибра 120 мм с расчётом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения. Ещё один миномёт с расчётом был поражён в промышленном районе Херсона.
Также на Херсонском направлении удалось уничтожить гаубицу Д-30 с боекомплектом, пятеро украинских военнослужащих погибли, ещё двое ранены. А в районе Дарьевки поражено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего десять солдат противника погибли, ещё пятеро получили ранения, а два автомобиля выведены из строя.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России "Солнцепёком" поразили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Кроме того, барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и автомобиль украинских военных.
ТАСС / Иван Ноябрев