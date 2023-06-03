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Опубликовано 3 июня 2023, 18:09
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В США рассказали о сверхточной российской технологии, которая добьёт ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Сверхточные спутники РФ скоро устроят кошмар для ВСУ

У России есть сверхточные радиолокационные спутники, которые наблюдают за передвижениями ВСУ. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, их точность достигает одного метра и даже облака или дожди не могут помешать их работе.

"У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят всё. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", сказал он в интервью на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

По мнению экс-разведчика, такое передовое оборудование изменит ход спецоперации: ВС РФ смогут тщательнее отслеживать действия ВСУ и нарастят ракетные удары с целью разгрома киевского режима.

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Напомним, речь идёт о спутнике "Кондор-ФКА", который уже выведен на орбиту Земли. Он будет пролетать над Украиной дважды в сутки и может делать детальные снимки военных баз ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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