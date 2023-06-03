В США рассказали о сверхточной российской технологии, которая добьёт ВСУ

У России есть сверхточные радиолокационные спутники, которые наблюдают за передвижениями ВСУ. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, их точность достигает одного метра и даже облака или дожди не могут помешать их работе.

"У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят всё. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников", — сказал он в интервью на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.