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27 мая, 01:04

Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

"Союз-2.1а" стартовал с космодрома Восточный со спутником "Кондор-ФКА"

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Трансляция в ночь на 27 мая велась на сайте "Роскосмоса".

Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Старт состоялся 27 мая в 00:14 мск. Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени. Сейчас первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" уже выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника намечается в 2024 году, ещё двух — к 2029–2030 годам, указывает госкорпорация.

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Ранее Лайф писал, что в конце марта ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником для Минобороны. Запуск состоялся с испытательного космодрома, расположенного в Архангельской области.

Обложка ©

t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Арина Родионова
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