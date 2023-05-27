Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". Трансляция в ночь на 27 мая велась на сайте "Роскосмоса".

Старт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

Старт состоялся 27 мая в 00:14 мск. Разгонный блок "Фрегат" отделился от третьей ступени. Сейчас первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" уже выведен на заданную орбиту. Запуск второго спутника намечается в 2024 году, ещё двух — к 2029–2030 годам, указывает госкорпорация.