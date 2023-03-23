ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником для Минобороны
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В четверг, 23 марта, в 09 часов 40 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.
Это пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий запуск "Союза" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году отсюда стартовали 13 из 22 ракет.
Ранее стало известно, что Россия и Китай займутся сближением своих систем навигации. Правительство РФ поручило "Роскосмосу" и МИД провести с партнёрами из КНР переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в этой сфере.