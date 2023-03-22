Отмена запуска: Почему нехватка российских двигателей спровоцировала кризис в США Спустя год после отказа России поставлять космические двигатели РД-180 и РД-181 США столкнулись с крупнейшей с начала 1990-х годов нехваткой пусковых мощностей. 21 марта, 23:40 Двигатели РД-180 будут использоваться для новой ракеты Atlas V, которая строится компанией Lockheed Martin Astronautics на заводе в каньоне Уотертон в округе Джефферсон, 2005 год. Фото © Getty Images / Craig F. Walker / The Denver Post

В середине марта в Вашингтоне прошла ежегодная конференция Satellite 2023. Участники обсудили перспективы глобального рынка спутниковой связи и пришли к выводу, что отрасль в опасности из-за нехватки ракет-носителей, потому что космические компании были сильно завязаны на сотрудничестве с Россией.

Ракетные двигатели России

19 марта издание SpaceNews опубликовало материал по итогам конференции Satellite 2023. Вчерашние эксплуатанты российских двигателей пожаловались на дефицит ракет для запуска спутников.

Директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, столкнувшийся с нехваткой двигателей РД-180, обвинил Россию, которая год назад ушла с мирового рынка пусковых услуг. По его словам, это самая крупная нехватка пусковых мощностей, настигшая США за последние 30 лет.

Сборочный цех (на снимке) ракетных двигателей серии РД-180 в НПО "Энергомаш" им. академика В.П. Глушко в г. Химки. Фото © ТАСС / Юрий Машков

На рынке космических услуг США спрос сейчас сильно превышает предложение, а активные игроки не только не могут удовлетворить растущие потребности, но и зачастую завышают цены.

Последствия санкций в США

В феврале 2022-го (сразу после признания независимости ДНР и ЛНР) США и ЕС начали вводить санкции против России. После начала СВО всё пошло по нарастающей. К началу марта 2022 года одними только США было наложено 1194 ограничения, в том числе на российские банки.

Одним из ответных шагов стала заморозка поставок российских ракетных двигателей в США, которые велись с середины 1990-х. Тогда министр ВВС США Фрэнк Кендалл посчитал, что проблем с пуском не будет. Но у представителей космического сектора другое мнение на этот счёт.

Во-первых, ракеты с РД-180 и РД-181 обеспечивали работу американских спутниковых группировок за относительно небольшие деньги. К тому же благодаря им были реализованы стратегически важные космические миссии, включая New Horizons, InSight, Lunar Reconaisance Orbiter, Solar Orbiter, Juno.

Lunar Reconaisance Orbiter. Иллюстрация © Getty Images / Encyclopaedia Britannica / UIG Via

По состоянию на апрель 2022 года в США хранилось на складах около 20 двигателей РД-180. Американские компании давно обещали найти альтернативу российским движкам — примерно с 2011 года, но, судя по всему, не всё так просто.

Двигатели РД-180 vs AR1

Сначала американцы решили запускать Atlas V с оставшимися двигателями РД-180 без участия российских специалистов.

— США очень рассчитывали на то, что у них есть определённый запас двигателей. Прежде чем ввести санкции, они запаслись, заполнили склады, — отметил главный редактор издания "Авиа.ru" Роман Гусаров.

Пуск Atlas V с двигателем РД-180 состоялся в октябре прошлого года. Эксперты отмечали, что сроки жизни ракеты-носителя сочтены: двигателей оставалось всего на 22 пуска.

Запуск ракеты Atlas V. Фото © Flickr / Stuart Rankin

Так что это явно не выход из ситуации в долгосрочной перспективе. Конечно, американцы задумались об альтернативе РД-180 и РД-181 немного раньше, но есть нюанс.

Ещё в 2014 году возник проект ракетного двигателя AR1. Разработчиком выступила компания Aerojet Rocketdyne. По состоянию на 2019-й в AR-1 было вложено свыше 280 млн долларов, однако в серийное производство он не пошёл. В 2021 году в Aerojet Rocketdyne собрали первый AR1 для компании Firefly Aerospace, но, судя по всему, проект оказался сырым и требовал массы доработок, прежде чем "пойти в серию".

Двигатель BE-4: топливо, характеристики

После того как застопорился проект AR1, на авансцену вышел проект двигателя BE-4 от компании Blue Origin Джеффа Безоса. Отмечалось, что это один из немногих двигателей в мире, который работает на кислородно-метановом топливе.

Двигатель BE-4 от компании Blue Origin. Фото © Wikipedia / N2e

США заявили, что тяга BE-4 такая же, как у AR1, и что теперь он главный кандидат на замену РД-180. Но работать он будет уже на другой ракете-носителе — Vulcan. К 2022 году планировалось выпустить с десяток BE-4, но вскрылся ряд проблем с турбонасосным агрегатом, с нехваткой деталей и материалов. Переходный период затянулся, и глава ULA Тори Бруно заявил, что пока вся надежда на запасы РД-180.

— Надо понимать, что мы не обладаем всей полнотой информации. С одной стороны, американцы говорят: "Мы испытываем, создаём свои двигатели". Но мы не присутствуем на испытаниях и не можем знать, насколько всё это реально. Да, "пыхтят", что-то стараются делать. Но если говорить о двигателестроении, то даже если ты дошёл до этапа испытания, то это ещё не значит, что "двигатель состоится". Нередко случаются провалы, и тогда приходится всё переделывать, начинать с нуля. А это очень долго, дорого и так далее, — отмечает главный редактор издания "Авиа.ru" Роман Гусаров.

С альтернативами РД-181 для ракет "Антарес" всё ещё сложнее. С 2014 года, когда "Антарес" с двигателем AJ-26 (копией советского НК-33) потерпел крушение, американцы перешли на РД-181. И с тех пор ничего лучше и надёжнее не нашли.

В 2022–2024 годах США планировали получить 12 РД-181, а также усовершенствованную версию — РД-181М (для чего и в каком количестве — неизвестно). Но в марте 2022-го на этих планах пришлось поставить крест.

SpaceX: Falcon 9 и Starship

Летом 2022 года выходец из SpaceX и создатель стартапа Ursa Major Technologies Джо Лауриенти заявил, что его метановый двигатель Arroway заменит и РД-180, и РД-181. Но оказалось, что это неправда. Сложность заключалась не только в том, что тяга у Arroway в четыре раза меньше, чем у российских двигателей, но и в том, что частная компания с растущим спросом на ракеты-носители не справится чисто физически: нет мощностей производства.

Рендер двигателя Arroway. Рендер © Ursa Major

В связи с дефицитом пусковых мощностей в трудной ситуации могут оказаться не только космические миссии NASA. Встанет логистика американских компаний – поставщиков грузов на МКС, а компания – поставщик широкополосного интернета Amazon Kuiper не сможет реализовать трёхлетний план по выводу на орбиту нужного количества спутников.

По словам главы ULA Тори Бруно, американская космическая отрасль сейчас на пороге кризиса, который может продлиться около десяти лет. По сути, это "эффект бумеранга" от антироссийских санкций. Сейчас на себя основную нагрузку по доставке спутников берёт ракета Falcon 9.

Удовлетворить реальные потребности рынка спутниковой связи сможет только ракета-носитель Starship, способная выводить на орбиту несколько десятков крупных космических спутников одновременно. Однако неизвестно, когда она будет готова. К тому же, по словам руководства SpaceX, нужно ещё получить лицензию Федерального авиационного управления США (FAA). Известно, что летом прошлого года FAA потребовало от SpaceX внести 75 изменений в стартовую площадку в Техасе. Таким образом, на судьбу космической отрасли США влияют не только технологические проблемы, но и местная волокита.

Авторы Евгений Жуков