Россия и Китай займутся сближением своих систем навигации
Кабмин одобрил создание подкомиссии по сотрудничеству с Китаем в сфере спутниковой навигации
Правительство РФ поручило "Роскосмосу" и Министерству иностранных дел провести с партнёрами из КНР переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации. Об этом говорится в распоряжении от 18 марта, которое размещено на официальном портале правовой информации.
"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИД России переговоры с китайской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — следует из документа.
Согласно распоряжению, работа российско-китайской комиссии необходима также для обеспечения совместимости систем навигации ГЛОНАСС и Beidou. В планах развитие дополнений к ним и оценка потребительских характеристик навигационных услуг. От России сопредседателем подкомиссии станет генеральный директор "Роскосмоса", от Китая — глава Комиссии по навигационной спутниковой системе. Заседания должны проводиться поочерёдно в двух странах не реже раза в год.
Лайф напоминает, что 20 марта президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время общения российский лидер, в частности, подчеркнул, что сотрудничество двух стран способствует укреплению многополярности в мире.
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