Россия и Китай займутся сближением своих систем навигации

Правительство РФ поручило "Роскосмосу" и Министерству иностранных дел провести с партнёрами из КНР переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации. Об этом говорится в распоряжении от 18 марта, которое размещено на официальном портале правовой информации.

"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИД России переговоры с китайской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — следует из документа.

Согласно распоряжению, работа российско-китайской комиссии необходима также для обеспечения совместимости систем навигации ГЛОНАСС и Beidou. В планах развитие дополнений к ним и оценка потребительских характеристик навигационных услуг. От России сопредседателем подкомиссии станет генеральный директор "Роскосмоса", от Китая — глава Комиссии по навигационной спутниковой системе. Заседания должны проводиться поочерёдно в двух странах не реже раза в год.