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20 марта, 14:01

Путин рассказал, из-за чего РФ немного завидует Китаю

Путин: Китай за последние годы сделал колоссальный рывок, мы даже немножко завидуем

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал серьёзный рывок в развитии, что вызывает уважение и небольшую зависть. Об этом он сказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии. Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что в Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства, которая превосходит подобные программы во многих других странах мира, и это очевидный факт.

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Напомним, сегодня, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом, в рамках которого встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта. Ранее в Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что так или иначе будет обсуждаться тема Украины.

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LIFE

Александр Юнашев
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