Путин рассказал, из-за чего РФ немного завидует Китаю

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал серьёзный рывок в развитии, что вызывает уважение и небольшую зависть. Об этом он сказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии. Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил российский лидер.