Дружба лидеров, угроза НАТО и кризис на Украине: Политолог указала на общие доминанты в статьях Путина и Си Цзиньпина

"Особо выделяемой на протяжении всего текста доминантой является, конечно, многолетняя дружба лидеров. Здесь Путин использует даже понятие братских отношений, подчёркивая неформальную сторону контактов. <...> Спустя время дружба двух стран развивается в исторической логике, пишет в статье Си Цзиньпин, и на данном этапе развития — это эталон новой парадигмы многополярных отношений крупных держав, подхода, который КНР и РФ активно продвигают на международной арене", — отметила Ширинкина.

Политолог обратила внимание, что и Путин, и Си Цзиньпин делают акцент на недопустимости гегемонии и экономической закрытости. К примеру, российский лидер открыто заявляет об опасности доминирования Запада и НАТО. Альянс, по его мнению, подрывает демократический характер международных отношений, разрывая мир на блоки и повергая его в состояние кризиса. Выступая единым фронтом против такого подхода, Москва и Пекин, по мнению президента, становятся краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности. С этими тезисами солидарен и Си Цзиньпин. Кроме того, лидеры оказались единодушны в вопросе украинского кризиса, подчеркнула Ширинкина. Путин, как и его китайский коллега, убеждён в том, что решение в данной ситуации требует немедленных российско-украинских контактов. Китайская сторона всецело поддерживает версию России о событиях на Украине, что демонстрирует сам визит председателя КНР в Москву, подчеркнула эксперт. По её словам, поездка китайского лидера является своеобразным сигналом, что однобокое популистское решение Международного уголовного суда (МУС) не должно становиться преградой для благополучного разрешения конфликта и конструктивных контактов между странами.