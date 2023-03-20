Дружба лидеров, угроза НАТО и кризис на Украине: Политолог указала на общие доминанты в статьях Путина и Си Цзиньпина
Политолог Ширинкина: Статьи Путина и Си Цзиньпина имеют много общих доминант
Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Анна Ширинкина в беседе с Лайфом прокомментировала статью российского президента Владимира Путина, которая была опубликована в газете "Жэньмин жибао", а также оценила публикацию председателя КНР Си Цзиньпина в "Российской газете". По мнению эксперта, материалы обоих лидеров несут в себе очень похожие смысловые доминанты.
"Особо выделяемой на протяжении всего текста доминантой является, конечно, многолетняя дружба лидеров. Здесь Путин использует даже понятие братских отношений, подчёркивая неформальную сторону контактов. <...> Спустя время дружба двух стран развивается в исторической логике, пишет в статье Си Цзиньпин, и на данном этапе развития — это эталон новой парадигмы многополярных отношений крупных держав, подхода, который КНР и РФ активно продвигают на международной арене", — отметила Ширинкина.
Политолог обратила внимание, что и Путин, и Си Цзиньпин делают акцент на недопустимости гегемонии и экономической закрытости. К примеру, российский лидер открыто заявляет об опасности доминирования Запада и НАТО. Альянс, по его мнению, подрывает демократический характер международных отношений, разрывая мир на блоки и повергая его в состояние кризиса. Выступая единым фронтом против такого подхода, Москва и Пекин, по мнению президента, становятся краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности. С этими тезисами солидарен и Си Цзиньпин. Кроме того, лидеры оказались единодушны в вопросе украинского кризиса, подчеркнула Ширинкина. Путин, как и его китайский коллега, убеждён в том, что решение в данной ситуации требует немедленных российско-украинских контактов. Китайская сторона всецело поддерживает версию России о событиях на Украине, что демонстрирует сам визит председателя КНР в Москву, подчеркнула эксперт. По её словам, поездка китайского лидера является своеобразным сигналом, что однобокое популистское решение Международного уголовного суда (МУС) не должно становиться преградой для благополучного разрешения конфликта и конструктивных контактов между странами.
"Более того, и Си Цзиньпин, и Владимир Путин выразили уверенность в том, что визит ознаменует новую веху отношений КНР и России, станет весенним ветром, который вдохнёт новые смыслы в отношения двух стран и будет способен оживить мир в состоянии глубочайшего кризиса", — резюмировала наша собеседница.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По прибытии он заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.