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20 марта, 11:37

Кортеж китайской делегации из нескольких десятков машин сняли на пути к центру Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео с кортежем, который принадлежит китайской делегации, прибывшей с председателем КНР Си Цзиньпином в Москву. Очевидцы насчитали около 50 машин и мотоциклов.

Кортеж китайской делегации движется из аэропорта Внуково к центру Москвы. Видео © LIFE

На кадрах видно, что огромный кортеж движется в сторону центра российской столицы из аэропорта Внуково. По последним данным, китайские гости остановились в пятизвёздочной гостинице Soluxe Hotel Moscow. У отеля делегацию встречали десятки людей с флагами России и Китая.

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Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. По прибытии в столичный аэропорт Внуково он заявил, что Пекин и Москва являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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