Кортеж китайской делегации из нескольких десятков машин сняли на пути к центру Москвы

В распоряжении Лайфа оказалось видео с кортежем, который принадлежит китайской делегации, прибывшей с председателем КНР Си Цзиньпином в Москву. Очевидцы насчитали около 50 машин и мотоциклов.

На кадрах видно, что огромный кортеж движется в сторону центра российской столицы из аэропорта Внуково. По последним данным, китайские гости остановились в пятизвёздочной гостинице Soluxe Hotel Moscow. У отеля делегацию встречали десятки людей с флагами России и Китая.