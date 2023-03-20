"Важнейшая и эпохальная": Эксперт рассказал, чего ожидать от встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина перевернут мировой подход к геополитике и придадут коллективному Востоку официальный статус. Таким мнением поделился политический советник, гендиректор коммуникационного агентства "Маркелов групп" Сергей Маркелов. По его словам, Россия и Китай задают "новую точку видения на украинский конфликт", а через него — вообще на всю мировую новую геополитическую ситуацию.

"Встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным запустит более высокую мировоззренческую оценку происходящего в мире, и украинский конфликт рассмотрят как следствие других процессов, а именно процессов более высокого порядка. В мире начнут по-новому воспринимать отношения стран, пересмотрят современную политику в целом, понятия врага, друга и конфликта. Лидеры Китая и России зададут эту тенденцию", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

Председатель КНР придал статус новому игроку на политической арене — коллективному Востоку, отметил Маркелов. Он подчеркнул, что ранее всё происходило на уровне коллективного Запада и отдельных стран, например России, Индии и Китая.