Нейросеть попробовала угадать подарок, который Си Цзиньпин вручит Путину
Нейросеть ChatGPT считает, что Си Цзиньпин подарит Путину сервиз или модель спутника
Нейросеть ChatGPT сгенерировала варианты подарков, которые председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву может презентовать российскому президенту Владимиру Путину. С соответствующим обращением к чат-боту обратились журналисты "Газеты.ru".
Свой прогноз ChatGPT сделала, отталкиваясь от предыдущих подарков китайского лидера. В частности, нейросеть напомнила, что в 2019 году Си Цзиньпин подарил главе нашего государства двух панд, а в 2018-м — китайский народный музыкальный инструмент и глиняную фигурку с лицом Путина. Исходя из этого, чат-бот считает, что нынешний подарок председателя КНР может быть связан с красивой посудой или же с космосом.
"Я думаю, что Си Цзиньпин может подарить Путину что-то связанное с китайской традицией или наукой, например чайный сервиз или модель спутника", — заявил чат-бот.
Ранее Лайф писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. По прибытии он заявил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и надёжными партнёрами. В Кремле отметили, что лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций.