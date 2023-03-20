Нейросеть попробовала угадать подарок, который Си Цзиньпин вручит Путину

Нейросеть ChatGPT сгенерировала варианты подарков, которые председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву может презентовать российскому президенту Владимиру Путину. С соответствующим обращением к чат-боту обратились журналисты "Газеты.ru" .

Свой прогноз ChatGPT сделала, отталкиваясь от предыдущих подарков китайского лидера. В частности, нейросеть напомнила, что в 2019 году Си Цзиньпин подарил главе нашего государства двух панд, а в 2018-м — китайский народный музыкальный инструмент и глиняную фигурку с лицом Путина. Исходя из этого, чат-бот считает, что нынешний подарок председателя КНР может быть связан с красивой посудой или же с космосом.