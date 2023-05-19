В "Роскосмосе" высказались о завершении эксплуатации МКС
Роскосмос: Решение стран-партнёров по сведению МКС с орбиты отсутствует
Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) официально не объявляли о сроках сведения объекта с орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнёров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах", — цитирует ТАСС сообщение Роскосмоса.
Как напомнили в госкорпорации, сейчас эксплуатация станции международными партнёрами продлена до 2030 года, Россией — до 2028 года. В "Роскосмосе" также уточнили, что находятся в постоянном контакте с остальными участниками.
Как писал ранее Лайф, в NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года. Билл Нельсон заявил о создании к 2030-2031 годам технических средств для выполнения этой операции
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