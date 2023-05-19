В "Роскосмосе" высказались о завершении эксплуатации МКС

Страны-участницы проекта Международной космической станции (МКС) официально не объявляли о сроках сведения объекта с орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнёров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах", — цитирует ТАСС сообщение Роскосмоса.

Как напомнили в госкорпорации, сейчас эксплуатация станции международными партнёрами продлена до 2030 года, Россией — до 2028 года. В "Роскосмосе" также уточнили, что находятся в постоянном контакте с остальными участниками.