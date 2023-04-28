В NASA раскрыли планы на МКС после 2024 года
NASA: Все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года
Международная космическая станция (МКС) останется на орбите и после 2024 года, её эксплуатация будет продолжена. К такому решению пришли все страны-участницы Европейского космического агентства (ESA), сообщает NASA.
"Соединённые Штаты, Япония, Канада и страны – участницы Европейского космического агентства подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года", — говорится на сайте ведомства.
МКС была создана в 1998 году для проведения научных исследований в космосе. Предполагается, что её сведут с орбиты в 2030–2031 году.
Между тем ранее стало известно, что первый турецкий астронавт отправится на Международную космическую станцию в ноябре текущего года. Его имя не разглашается.
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