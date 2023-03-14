Российский корабль второй раз за месяц спас МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" снова увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". В госкорпорации отметили, что это уже второй случай за месяц.

Там также уточнили, что двигатели корабля включились в 15:42. Проработав 135 секунд, они выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 километров над поверхностью Земли.