Российский корабль "Прогресс" спас МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в телеграм-канале.

В 15:42 мск включились двигатели корабля. Они проработали 375,8 секунды и выдали импульс величиной 0,7 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью Земли.