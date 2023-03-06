Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 13:26

Российский корабль "Прогресс" спас МКС от столкновения с космическим мусором

"Роскосмос": Грузовой корабль "Прогресс МС-22" увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в телеграм-канале.

Россиянка Кикина вернётся на Землю с МКС на американском Crew Dragon 9 марта

Россиянка Кикина вернётся на Землю с МКС на американском Crew Dragon 9 марта

В 15:42 мск включились двигатели корабля. Они проработали 375,8 секунды и выдали импульс величиной 0,7 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью Земли.

Ранее Лайф сообщал, что корабль компании SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС. Также на борту находились два астронавта NASA и астронавт из ОАЭ.

Обложка ©

shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • мкс
  • Роскосмос
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров