Россиянка Кикина вернётся на Землю с МКС на американском Crew Dragon 9 марта
Анна Кикина. Обложка © VK / "Роскосмос"
Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернётся на землю с Международной космической станции вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon 9 марта. Об этом свидетельствует отчёт о проделанной 3–5 марта работе в российском сегменте МКС, опубликованный на сайте "Роскосмоса".
"Подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта, — тренировка в пневмовакуумных штанах "Чибис-М", создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG", — сказано в документе.
В "Роскосмосе" отметили, что завершающая полёт россиянка уделяет много времени тренировкам и готовится к расстыковке. Кикину на МКС сменит Андрей Федяев, который отправится 3 марта на орбиту на американском корабле Crew Dragon.
Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября 2022 года на Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5 и стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по соглашению между США и РФ о перекрёстных полётах. В Вашингтоне уже заявили о желании продолжить совместные полёты в космос с Россией, несмотря на кризис в отношениях двух стран из-за Украины.