Россиянка Кикина вернётся на Землю с МКС на американском Crew Dragon 9 марта

Единственная россиянка-космонавт Анна Кикина вернётся на землю с Международной космической станции вместе со своим экипажем на американском корабле Crew Dragon 9 марта. Об этом свидетельствует отчёт о проделанной 3–5 марта работе в российском сегменте МКС, опубликованный на сайте "Роскосмоса".

"Подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта, — тренировка в пневмовакуумных штанах "Чибис-М", создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG", — сказано в документе.

В "Роскосмосе" отметили, что завершающая полёт россиянка уделяет много времени тренировкам и готовится к расстыковке. Кикину на МКС сменит Андрей Федяев, который отправится 3 марта на орбиту на американском корабле Crew Dragon.