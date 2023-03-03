Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС) утром в пятницу по московскому времени. Трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав экипажа корабля входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Вуди Хобург и Стивен Боуэн, а также астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в автоматическом режиме в 01:43 по времени Восточного побережья США (09:43 мск). Около 11:30 мск экипаж сможет перейти на борт станции.