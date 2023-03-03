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3 марта, 07:19

Корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС

<p>Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Обложка © <a href="https://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html#public" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. Обложка © NASA

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6 на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС) утром в пятницу по московскому времени. Трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В состав экипажа корабля входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Вуди Хобург и Стивен Боуэн, а также астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан ан-Неяди. Стыковка Crew Dragon с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в автоматическом режиме в 01:43 по времени Восточного побережья США (09:43 мск). Около 11:30 мск экипаж сможет перейти на борт станции.

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Напомним, ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к МКС утром 2 марта с американского космодрома на мысе Канаверал. Федяев стал вторым российским космонавтом, который отправился к станции на корабле компании SpaceX. Первой была Анна Кикина.

Никита Никонов
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