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2 марта, 06:49

Ракета с кораблём Crew Dragon и российским космонавтом Федяевым на борту стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал к МКС. На его борту находятся космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Ракета стартовала в 0:34 по местному времени (8:34 мск). Федяев же стал вторым российским космонавтом, который отправился к МКС на борту Crew Dragon. В октябре прошлого года первой была Анна Кикина.

Добавим, что изначально старт миссии Crew 6 планировался 26 февраля, затем был перенесён на 27 февраля. Однако и в тот день он был отменён за несколько минут до начала полёта из-за технических проблем.

Обложка ©

YouTube / SpaceX

Артур Белкин
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