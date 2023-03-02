Ракета с кораблём Crew Dragon и российским космонавтом Федяевым на борту стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал к МКС. На его борту находятся космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
Ракета стартовала в 0:34 по местному времени (8:34 мск). Федяев же стал вторым российским космонавтом, который отправился к МКС на борту Crew Dragon. В октябре прошлого года первой была Анна Кикина.
Добавим, что изначально старт миссии Crew 6 планировался 26 февраля, затем был перенесён на 27 февраля. Однако и в тот день он был отменён за несколько минут до начала полёта из-за технических проблем.
YouTube / SpaceX