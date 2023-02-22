Запуск корабля Crew Dragon к МКС с российским космонавтом Федяевым перенесён на 27 февраля

Запуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту перенесён с 26 на 27 февраля. Об этом сообщили в NASA.

"Теперь запуск [миссии Crew Dragon-6] планируется осуществить в понедельник, 27 февраля, в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 мск)", — уточнили в агентстве.

Перенос связан с необходимостью завершить предстартовую подготовку ракеты-носителя. Пилотируемый корабль Crew Dragon-6 с Федяевым на борту будет запущен к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Согласно планам, экипаж корабля должен будет провести на МКС полгода. Помимо Федяева на станцию отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.