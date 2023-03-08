Орбиту МКС скорректировали перед посадкой "Союза МС-22"

Орбита Международной космической станции (МКС) увеличена, чтобы создать условия для посадки корабля "Союз МС-22". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения посадки беспилотного корабля "Союз МС-22", — проинформировали там.

По предварительным данным, орбита станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км над поверхностью Земли. Это сделали при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22". Они были задействованы в 22:47 мск на 318 секунд.