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8 марта, 20:07

Орбиту МКС скорректировали перед посадкой "Союза МС-22"

Орбита Международной космической станции (МКС) увеличена, чтобы создать условия для посадки корабля "Союз МС-22". Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения посадки беспилотного корабля "Союз МС-22", — проинформировали там.

По предварительным данным, орбита станции увеличилась на 1,1 км и составила 419,3 км над поверхностью Земли. Это сделали при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22". Они были задействованы в 22:47 мск на 318 секунд.

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Напомним также, что россиянка-космонавт Анна Кикина вернётся на землю с МКС на американском корабле Crew Dragon 9 марта. Она прибыла на МКС 7 октября 2022 года на Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5 и стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по соглашению между США и РФ о перекрёстных полётах.

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"Роскосмос"

Андрей Григорьев
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