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10 апреля, 08:37

Названа дата отправки на МКС первого турецкого космонавта

Космическое агентство Турции: Наш первый астронавт отправится к МКС уже в ноябре

Первый турецкий гражданин готовится к отправке на Международную космическую станцию (МКС) уже в ноябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Космического агентства Турции Сердара Хусейна Йылдырыма.

"В 100-летнюю годовщину нашей республики гражданин Турции впервые отправится в космос. Запуск запланирован на ноябрь. Он отправится на МКС и проведёт научные исследования", — рассказал собеседник агентства.

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К слову, ещё в прошлом году турецкая сторона сообщала, что их первый астронавт отправится на МКС в рамках миссии частной аэрокосмической компании Axiom Space из США. Имя счастливчика не называлось, поскольку тогда ещё проходила стадия отбора. После этого выбранному кандидату предстояла многомесячная подготовка у специалистов Axiom Space, чтобы получить навыки, необходимые для успешного проведения научно-исследовательской миссии в космосе. А в феврале 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна планирует к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства, которая совершит жёсткую посадку на Луне.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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