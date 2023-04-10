Названа дата отправки на МКС первого турецкого космонавта

Первый турецкий гражданин готовится к отправке на Международную космическую станцию (МКС) уже в ноябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Космического агентства Турции Сердара Хусейна Йылдырыма.

К слову, ещё в прошлом году турецкая сторона сообщала, что их первый астронавт отправится на МКС в рамках миссии частной аэрокосмической компании Axiom Space из США. Имя счастливчика не называлось, поскольку тогда ещё проходила стадия отбора. После этого выбранному кандидату предстояла многомесячная подготовка у специалистов Axiom Space, чтобы получить навыки, необходимые для успешного проведения научно-исследовательской миссии в космосе. А в феврале 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна планирует к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства, которая совершит жёсткую посадку на Луне.