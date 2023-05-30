Регион

Уведомления отключены

30 мая, 03:07

Новый российский спутник "Кондор-ФКА" будет разведывать военные объекты Украины

Новый российский радиолокационный спутник "Космос-2569" ("Кондор-ФКА") будет вести разведку украинских военных объектов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр. Это позволит наблюдать за сосредоточением сил ВСУ, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов.

Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

Первый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

В "Росэлектронике" пояснили, что спутник оборудован радиолокатором, который способен получать детальные изображения поверхности Земли.

Ранее Лайф рассказывал, что винтовку "Возмездие" переделали на 90% за время спецоперации. Была полностью переработана ствольная коробка, а также установлены новейшие шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм.

Обложка ©

t.me / "Роскосмос" / Космический центр "Восточный"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров