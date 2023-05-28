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28 мая, 10:37

Винтовку "Возмездие" переделали на 90% за время спецоперации

Разработчик Лобаев: Винтовка "Возмездие" улучшена на 90% за время СВО

<p>Винтовка "Возмездие". Фото © <a href="https://www.lobaevarms.ru/products/dxl-3-vozmezdie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lobaevarms.ru</a></p>

Винтовка "Возмездие". Фото © lobaevarms.ru

Российский производитель оружия Lobaev Arms модернизировал винтовку "Возмездие" на 90% во время спецоперации. Об этом заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приёмка" на канале "Звезда".

"Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", — пояснил он.

Была полностью переработана ствольная коробка, а также установлены новейшие шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм. Неизменным осталось цевьё, отметил Лобаев.

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Татьяна Миссуми
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