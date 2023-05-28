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Опубликовано 28 мая 2023, 10:37
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Винтовку "Возмездие" переделали на 90% за время спецоперации

Разработчик Лобаев: Винтовка "Возмездие" улучшена на 90% за время СВО

Винтовка "Возмездие". Фото © Lobaevarms.ru

Винтовка "Возмездие". Фото © Lobaevarms.ru

Российский производитель оружия Lobaev Arms модернизировал винтовку "Возмездие" на 90% во время спецоперации. Об этом заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе "Военная приёмка" на канале "Звезда".

"Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию", пояснил он.

Была полностью переработана ствольная коробка, а также установлены новейшие шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм. Неизменным осталось цевьё, отметил Лобаев.

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Татьяна Миссуми
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