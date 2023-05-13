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13 мая, 03:23

В России начали выпускать отечественные патроны Cheytac

В России наладили производство патронов Cheytac из отечественных комплектующих

В России стартовало серийное производство популярных мощных снайперских патронов 10,3x77 миллиметров Cheytac, причём все используемые комплектующие — отечественные. Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия", — сообщил он.

По его словам, раньше предприятие применяло импортные материалы: гильзы приходилось заказывать из США и Австралии, а порох — из Штатов или Финляндии.

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Ранее Лайф писал, что в России в несколько раз выросло производство боевых машин пехоты БМП-3. Технику производит оборонное предприятие "Курганмашзавод", подведомственное корпорации "Ростех".

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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