Канада передаст ВСУ более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов

Канада направит новый пакет военной помощи Украине из более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов, сообщил премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем, что направим ещё больше оружия... Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 миллионов патронов", — сказал Трюдо в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после встречи в Торонто.