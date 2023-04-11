Канада передаст ВСУ более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов
Трюдо объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Канада направит новый пакет военной помощи Украине из более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов, сообщил премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо.
"Сегодня мы объявляем, что направим ещё больше оружия... Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 миллионов патронов", — сказал Трюдо в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после встречи в Торонто.
Также, стоя перед журналистами, Джастин Трюдо объявил о введении санкций против 14 физических и 34 юридических лиц из России. Часть из них якобы связаны с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии.
Shutterstock