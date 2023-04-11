Премьер Украины прилетел к Трюдо на самолёте с тремя эмодзи
На самолёте премьера Украины в Канаде заметили эмодзи с мольбой об истребителях
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду. Фото © Twitter / Denys_Shmyhal
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд на самолёте, на корпус которого наклеены эмодзи с мольбой об истребителях. Соответствующие фотографии глава оборонного ведомства выложил в "Твиттере".
Премьер, по всей видимости, решил обозначить свою цель, не сходя с борта. На фото самолёта видно, что на корпусе с противоположной от кабины стороны двери наклеены три эмодзи: украинский флаг, истребитель и сложенные в мольбе руки. Таким образом, когда Шмыгаль спускался по трапу, его визави уже получили послание.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что республика не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29. Всего в Польше 28 таких военных самолётов.