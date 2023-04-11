Премьер Украины прилетел к Трюдо на самолёте с тремя эмодзи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд на самолёте, на корпус которого наклеены эмодзи с мольбой об истребителях. Соответствующие фотографии глава оборонного ведомства выложил в "Твиттере".

Премьер, по всей видимости, решил обозначить свою цель, не сходя с борта. На фото самолёта видно, что на корпусе с противоположной от кабины стороны двери наклеены три эмодзи: украинский флаг, истребитель и сложенные в мольбе руки. Таким образом, когда Шмыгаль спускался по трапу, его визави уже получили послание.