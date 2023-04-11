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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 15:32
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Премьер Украины прилетел к Трюдо на самолёте с тремя эмодзи

На самолёте премьера Украины в Канаде заметили эмодзи с мольбой об истребителях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду. Фото © Twitter / Denys_Shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду. Фото © Twitter / Denys_Shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд на самолёте, на корпус которого наклеены эмодзи с мольбой об истребителях. Соответствующие фотографии глава оборонного ведомства выложил в "Твиттере".

Премьер, по всей видимости, решил обозначить свою цель, не сходя с борта. На фото самолёта видно, что на корпусе с противоположной от кабины стороны двери наклеены три эмодзи: украинский флаг, истребитель и сложенные в мольбе руки. Таким образом, когда Шмыгаль спускался по трапу, его визави уже получили послание.

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Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что республика не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29. Всего в Польше 28 таких военных самолётов.

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Андрей Бражников
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