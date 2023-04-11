В Болгарии заявили, что не собираются бесплатно передавать Киеву истребители
Минобороны Болгарии опровергло информацию о планах передать МиГ-29 Украине
Министерство обороны Болгарии опровергло информацию о планах подарить истребители МиГ-29 Украине. Информацию об этом ранее сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на утёкшие секретные документы Пентагона.
"Министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине. Подобное решение привело бы к дефициту способностей [вооружённых сил], что противоречит Конституции Республики Болгария и закону об обороне и вооружённых силах", — говорится в сообщении ведомства.
В Софии добавили, что с конца 2022 года обсуждалась возможность реализации так называемых треугольных сделок, предусматривающих замену вооружения на совместимое от союзных стран.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявлял, что республика не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29. Всего в Польше 28 таких военных самолётов.