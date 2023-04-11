В Болгарии заявили, что не собираются бесплатно передавать Киеву истребители

Министерство обороны Болгарии опровергло информацию о планах подарить истребители МиГ-29 Украине. Информацию об этом ранее сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на утёкшие секретные документы Пентагона.

"Министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении болгарских истребителей МиГ-29 Украине. Подобное решение привело бы к дефициту способностей [вооружённых сил], что противоречит Конституции Республики Болгария и закону об обороне и вооружённых силах", — говорится в сообщении ведомства.

В Софии добавили, что с конца 2022 года обсуждалась возможность реализации так называемых треугольных сделок, предусматривающих замену вооружения на совместимое от союзных стран.