Канада ввела новые санкции против России
Трюдо объявил о новых санкциях против России после визита премьера Украины
Канада вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер", — сказал канадский премьер.
Также под ограничения подпали девять организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии. В списке оказался и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Трюдо заявил, что ужесточение санкций связано с необходимостью усилить давление на Москву.
К слову, ранее сегодня Шмыгаль прилетел в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд на самолёте, на корпус которого наклеены эмодзи с мольбой об истребителях.
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