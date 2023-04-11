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11 апреля, 17:10

Канада ввела новые санкции против России

Трюдо объявил о новых санкциях против России после визита премьера Украины

Канада вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер", — сказал канадский премьер.

Также под ограничения подпали девять организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии. В списке оказался и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Трюдо заявил, что ужесточение санкций связано с необходимостью усилить давление на Москву.

К слову, ранее сегодня Шмыгаль прилетел в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд на самолёте, на корпус которого наклеены эмодзи с мольбой об истребителях.

США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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