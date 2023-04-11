Канада ввела новые санкции против России

Канада вводит санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер", — сказал канадский премьер.

Также под ограничения подпали девять организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии. В списке оказался и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Трюдо заявил, что ужесточение санкций связано с необходимостью усилить давление на Москву.