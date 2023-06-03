ВСУ во избежание потерь прячут "Хаймарсы" подальше от линии фронта, рассказал Сальдо
Владимир Сальдо: ВСУ прячут РСЗО HIMARS как можно дальше от линии фронта
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Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, заявил, что ВСУ прячут РСЗО HIMARS вдалеке от линии боевого столкновения, опасаясь за их сохранность, сообщило РИА "Новости".
Чиновник рассказал, что американские системы залпового огня тщательно скрываются украинскими военными, эта техника не появляется поблизости от тех мест, где ведутся бои.
Ранее Владимир Сальдо рассказывал о попытках похищения украинцами детей с освобождённых территорий. По словам чиновника, украинки пытаются оформить опекунство над детьми, выдавая себя за волонтёрок.