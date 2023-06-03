ВСУ во избежание потерь прячут "Хаймарсы" подальше от линии фронта, рассказал Сальдо

Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, заявил, что ВСУ прячут РСЗО HIMARS вдалеке от линии боевого столкновения, опасаясь за их сохранность, сообщило РИА "Новости".

Чиновник рассказал, что американские системы залпового огня тщательно скрываются украинскими военными, эта техника не появляется поблизости от тех мест, где ведутся бои.