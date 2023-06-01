Спецслужбы Украины под видом волонтёров пытались выкрасть детей из Херсонской области

Сотрудники украинских спецслужб пытались выкрасть детей в Херсонской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих "волонтёрок" оформить опекунство над детьми", — написал он.

Речь идёт о детях, которые остались без родителей. Украинцы хотели через третьи страны доставить их в Киев, чтобы ребята дали лживое интервью о якобы плохой жизни в России. По словам Сальдо, такими людьми движет не забота о детях, а самая обычная пропаганда. Врио главы Херсонщины пообещал пресекать все попытки киевских экстремистов использовать детей в грязных играх.