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30 мая, 09:34

В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить детей-сирот по заданию СБУ

РИА "Новости": В Москве задержана украинка, планировавшая вывоз сирот за границу

В Москве оперативники задержали гражданку Украины, которая приехала в нашу страну, чтобы вывезти детей-сирот из новых российских регионов за границу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинка прибыла на территорию России по заданию фонда Save Ukraine, который связан со Службой безопасности Украины (СБУ). С задержанной работают сотрудники правоохранительных органов.


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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке детей-сирот в новых регионах. Ответственными по данному вопросу назначены Правительство РФ, детский омбудсмен, а также главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Наталья Исакова
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