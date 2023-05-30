В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить детей-сирот по заданию СБУ
РИА "Новости": В Москве задержана украинка, планировавшая вывоз сирот за границу
В Москве оперативники задержали гражданку Украины, которая приехала в нашу страну, чтобы вывезти детей-сирот из новых российских регионов за границу. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинка прибыла на территорию России по заданию фонда Save Ukraine, который связан со Службой безопасности Украины (СБУ). С задержанной работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке детей-сирот в новых регионах. Ответственными по данному вопросу назначены Правительство РФ, детский омбудсмен, а также главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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