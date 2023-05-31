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31 мая, 11:27

Украинцам за границей стали отказывать в выдаче новых загранпаспортов

Украинцы остались без загранпаспортов из-за сбоя в работе полиграфкомбината

Проживающие за рубежом украинцы не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфического комбината "Украина". Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на украинского консула в Черногории Михаила Шматова.

По словам дипломата, на полиграфкомбинате, который занимался печатанием заграничных документов, произошёл какой-то сбой. Из-за этого ни один из паспортов, оформленных гражданами Незалежной с начала марта текущего года, до сих пор так и не напечатан. Аналогичная проблема возникла и во всех других посольствах Украины. При этом на самом полиграфкомбинате журналистам не стали озвучивать причину сбоя в оборудовании.

На Украине посоветовали жителям новых регионов получить российский паспорт

На Украине посоветовали жителям новых регионов получить российский паспорт

Ранее Лайф сообщал, что на Украине призвали убрать русский язык из паспортов граждан старого образца. С такой инициативой к Верховной раде обратился уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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