Украинцам за границей стали отказывать в выдаче новых загранпаспортов

Проживающие за рубежом украинцы не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфического комбината "Украина". Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на украинского консула в Черногории Михаила Шматова.

По словам дипломата, на полиграфкомбинате, который занимался печатанием заграничных документов, произошёл какой-то сбой. Из-за этого ни один из паспортов, оформленных гражданами Незалежной с начала марта текущего года, до сих пор так и не напечатан. Аналогичная проблема возникла и во всех других посольствах Украины. При этом на самом полиграфкомбинате журналистам не стали озвучивать причину сбоя в оборудовании.