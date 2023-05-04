На Украине призвали убрать русский язык из паспортов граждан старого образца

На Украине захотели убрать русский язык из паспортов граждан Незалежной старого образца. С такой инициативой к Верховной раде обратился уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

"Просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи восьмой языкового закона", — сказал он на пресс-конференции в Media Center Ukraine.