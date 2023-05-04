На Украине призвали убрать русский язык из паспортов граждан старого образца
На Украине захотели убрать русский язык из паспортов граждан Незалежной старого образца. С такой инициативой к Верховной раде обратился уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
"Просим внести изменения в положения о паспорте гражданина Украины, которые предусматривают, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи восьмой языкового закона", — сказал он на пресс-конференции в Media Center Ukraine.
Креминь отметил, что на сегодняшний день на территории страны действуют два бланка паспортов: биометрические паспорта, а также удостоверяющие личность документы старого образца, в которых информация записана на двух языках, в том числе и русском.
Ранее Лайф сообщал, что Верховная рада запретила на территории Украины названия географических объектов, которые связаны с Россией или СССР. Согласно "деколонизационному закону", это касается достопримечательностей, памятных, исторических и культурных мест, городов, дат, событий и деятелей.
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