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21 марта, 14:29

Верховная рада приняла закон о запрете на Украине названий, связанных с Россией и СССР

Верховная рада Украины приняла закон о запрете на территории страны названий географических объектов, связанных с Россией или СССР. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Рада поддержала "деколонизационный закон". В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или её достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, её деятелей..." — отметил парламентарий.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Одессе на входе в парк Победы убрали надписи на русском языке. Кроме того, власти города планируют "дерусифицировать" все парки на территории города.

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Артур Белкин
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