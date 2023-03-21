Верховная рада приняла закон о запрете на Украине названий, связанных с Россией и СССР

Верховная рада Украины приняла закон о запрете на территории страны названий географических объектов, связанных с Россией или СССР. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Рада поддержала "деколонизационный закон". В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию или её достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, её деятелей..." — отметил парламентарий.