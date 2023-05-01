На Украине посоветовали жителям новых регионов получить российский паспорт

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, не отказываться от российского гражданства. Его слова приводит УНИАН.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — считает Лубинец.

Кроме того, он рассказал о разработке нового закона, который также позволит украинцам отказаться от использования российского паспорта в случае возвращения тех или иных территорий под контроль Киева.