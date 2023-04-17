За год вдвое больше россиян стали гордиться своим гражданством

Российским гражданством гордится около половины жителей РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведённого Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщает пресс-служба Высшей школы экономики.

"Половина россиян (48%) испытывают гордость от того, что являются гражданами своей страны. В 2021 году эта доля составляла всего 28%", — говорится в сообщении.

Четверть респондентов (25%) ощущают спокойную уверенность. Никаких чувств российское гражданство не вызывает у 13% опрошенных. При этом два года назад этот показатель составлял 23%. Также опрос выявил, что сейчас для подавляющего большинства россиян (73%) факт наличия гражданства РФ связан с положительными эмоциями. В прошлом году позитивные чувства были только у половины.

Большинство участников опроса (73%) полагают, что для того, чтобы быть патриотом, достаточно просто любить свою страну. Для 25% респондентов смысл патриотизма в том, чтобы защищать Родину от любых нападок и обвинений. Каждый пятый (20%) верит, что патриот должен считать родную страну лучше других.

Опрос проводил в декабре прошлого года Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках мониторинга состояния гражданского общества при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. В исследовании участвовало городское и сельское население в возрасте от 18 лет и старше. Метод сбора данных — личное интервью по месту жительства респондента, объём выборки — 2002 человека.