Комитет Госдумы одобрил лишение гражданства за дискредитацию армии и дезертирство

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку о лишении приобретённого гражданства России за дискредитацию Вооружённых сил РФ, дезертирство и нарушение территориальной целостности страны.

Соответствующие изменения вносятся в статью 24 законопроекта "Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления". Первый замглавы комитета Константин Затулин подчеркнул на заседании, что речь идёт о возможности лишения именно приобретённого гражданства, а не полученного по рождению.

Авторами поправки являются сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин, Виктор Бондарев и Григорий Карасин. Второе чтение законопроекта состоится 11 апреля.