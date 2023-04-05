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Опубликовано 5 апреля 2023, 11:02
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Комитет Госдумы одобрил лишение гражданства за дискредитацию армии и дезертирство

Комитет ГД одобрил лишение приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку о лишении приобретённого гражданства России за дискредитацию Вооружённых сил РФ, дезертирство и нарушение территориальной целостности страны.

Соответствующие изменения вносятся в статью 24 законопроекта "Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления". Первый замглавы комитета Константин Затулин подчеркнул на заседании, что речь идёт о возможности лишения именно приобретённого гражданства, а не полученного по рождению.

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Авторами поправки являются сенаторы Андрей Клишас, Андрей Яцкин, Виктор Бондарев и Григорий Карасин. Второе чтение законопроекта состоится 11 апреля.

Ранее МИД РФ получил обращение омбудсмена Татьяны Москальковой о выдаче российских паспортов за границей. В министерстве добавили, что сейчас этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате.

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Никита Никонов
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