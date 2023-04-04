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Опубликовано 4 апреля 2023, 08:08

Российские паспорта могут начать выдавать за границей

МИД РФ получил обращение омбудсмена Москальковой о выдаче российских паспортов за границей

Министерство иностранных дел России получило обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом. Этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили в дипломатическом ведомстве.

"Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (внутреннего паспорта) россиянам, постоянно проживающим за рубежом", — приводит сообщение МИД РИА "Новости".

В министерстве добавили, что сейчас этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате.

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Ранее омбудсмен выразила мнение, что россиянам следовало бы предоставить возможность получать паспорта РФ в зарубежных дипмиссиях. По словам Москальковой, в настоящее время, согласно законодательству страны, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, он должен для этого приехать в Россию.

Также Лайф сообщал, что уполномоченный предложила давать гражданство РФ по "праву крови". Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" омбудсмен внесла в Госдуму.

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ТАСС / Ura.ru

Никита Никонов
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