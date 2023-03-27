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27 марта, 10:43

Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте"

Проект указа, который будет определять случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта, должен быть подготовлен до 1 мая. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин.

"Представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина Российской Федерации, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Распоряжение Правительство РФ, ФСБ и МВД России должны выполнить до 1 мая 2023 года, ответственными назначены председатель кабмина Михаил Мишустин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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Kremlin.ru

Варвара Романова
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